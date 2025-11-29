Погода
Механизация сельхозхозяйства снижает затраты и повышает конкуренцию

89  0
- Светлана Лаптева
Министр сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыт Торобаев отметил ключевую роль механизации в развитии аграрного сектора. Такое мнение он выразил на торжественном открытии Машинно-тракторной станции (МТС) в Ак-Суйском районе Ысык-Кульской области.

По словам министра, внедрение современных технологий и сельскохозяйственной техники позволит значительно снизить затраты фермеров и уменьшить себестоимость производимой продукции.

"Важно правильно эксплуатировать технику и грамотно выбирать механизаторов. Квалифицированный механизатор - залог эффективной работы техники. В этом и заключается ключ к конкурентоспособности", – подчеркнул Торобаев.

Министр также предложил вновь использовать такие инструменты, как щелерез, который поможет накапливать влагу на залежных землях в условиях изменяющегося климата.

Основные эффекты механизации, отмеченные министром:

  1. снижение ручного труда и затрат фермеров;
  2. уменьшение себестоимости продукции;
  3. повышение конкурентоспособности;
  4. снижение стоимости кормов, а также цен на мясо и молоко;
  5. положительный мультипликативный эффект на рынок.

"Цель агротехнических услуг - механизация труда, снижение себестоимости продукции и укрепление позиций наших фермеров на рынке. Это важный шаг для развития агропромышленного комплекса страны", – заключил министр.


Теги:
Бакыт Торобаев, сельское хозяйство
