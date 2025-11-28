Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

"Кыргызагрохолдинг" завершил поставки продовольствия в ГСИН

213  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики полностью исполнило обязательства на поставку индивидуальных рационов питания (ЖТР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контракт был заключён в соответствии с Постановлением Правительства КР от 16 февраля 2021 года №44 и требованиями Приложения №8 "Индивидуальный рацион питания" между компанией и Департаментом охраны и конвоирования при Государственной службе исполнения наказаний при Кабинете Министров КР.

Поставки ЖТР завершены в установленные сроки и в полном объёме. В ведомстве отмечают, что успешное исполнение контракта подтверждает высокий уровень ответственности ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и его способность обеспечивать государственные структуры качественной продовольственной продукцией.

Компания заявила о намерении продолжать расширять сотрудничество с госорганами в сфере продовольственного обеспечения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452931
Теги:
Кыргызстан, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  