"Кыргызагрохолдинг" завершил поставки продовольствия в ГСИН

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики полностью исполнило обязательства на поставку индивидуальных рационов питания (ЖТР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контракт был заключён в соответствии с Постановлением Правительства КР от 16 февраля 2021 года №44 и требованиями Приложения №8 "Индивидуальный рацион питания" между компанией и Департаментом охраны и конвоирования при Государственной службе исполнения наказаний при Кабинете Министров КР.

Поставки ЖТР завершены в установленные сроки и в полном объёме. В ведомстве отмечают, что успешное исполнение контракта подтверждает высокий уровень ответственности ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и его способность обеспечивать государственные структуры качественной продовольственной продукцией.

Компания заявила о намерении продолжать расширять сотрудничество с госорганами в сфере продовольственного обеспечения.