Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

Кыргызская делегация принимала участие в 21-й Генеральной конференции ЮНИДО

122  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация Кыргызской Республики во главе с ЧПП КР в Королевстве Саудовская Аравия Улукбеком Мариповым принимала участие в работе 21-й Генеральной конференции Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), которая проходила с 23 по 27 ноября 2025 года в городе Эр-Рияд, сообщает пресс-служба МИД КР.

В рамках мероприятия 25 ноября глава делегации, Посол Улугбек Марипов принял участие в ключевом диалоге "Связь Европы и Центральной Азии с арабским регионом для устойчивого промышленного роста: передача технологий и инвестиций". В своем выступлении Посол У.Марипов представил позицию Кыргызской Республики относительно возможностей углубления межрегионального сотрудничества в рамках Программы странового партнёрства (ПСП) ЮНИДО для Кыргызской Республики, подписанной и запущенной в 2025 году.

Глава кыргызской делегации отметил, что ПСП открывает новую фазу комплексных реформ и партнёрства, полностью соответствующих Национальной стратегии развития Кыргызстана до 2030 года. Также подчеркнул высокий потенциал сотрудничества с арабскими странами в сферах возобновляемой энергетики, агропереработки, промышленной модернизации, цифровых технологий и инноваций.

На сайд-ивенте "Преобразующая роль справедливого энергетического перехода для промышленного развития", состоявшемся 24 ноября Посол У.Марипов подчеркнул приверженность Кыргызской Республики глобальной повестке по обеспечению устойчивого и справедливого энергетического перехода через развитие зеленой энергетики, экологической безопасности и содействия устойчивому росту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452935
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  