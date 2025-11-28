Кыргызская делегация принимала участие в 21-й Генеральной конференции ЮНИДО

Делегация Кыргызской Республики во главе с ЧПП КР в Королевстве Саудовская Аравия Улукбеком Мариповым принимала участие в работе 21-й Генеральной конференции Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), которая проходила с 23 по 27 ноября 2025 года в городе Эр-Рияд, сообщает пресс-служба МИД КР.

В рамках мероприятия 25 ноября глава делегации, Посол Улугбек Марипов принял участие в ключевом диалоге "Связь Европы и Центральной Азии с арабским регионом для устойчивого промышленного роста: передача технологий и инвестиций". В своем выступлении Посол У.Марипов представил позицию Кыргызской Республики относительно возможностей углубления межрегионального сотрудничества в рамках Программы странового партнёрства (ПСП) ЮНИДО для Кыргызской Республики, подписанной и запущенной в 2025 году.

Глава кыргызской делегации отметил, что ПСП открывает новую фазу комплексных реформ и партнёрства, полностью соответствующих Национальной стратегии развития Кыргызстана до 2030 года. Также подчеркнул высокий потенциал сотрудничества с арабскими странами в сферах возобновляемой энергетики, агропереработки, промышленной модернизации, цифровых технологий и инноваций.

На сайд-ивенте "Преобразующая роль справедливого энергетического перехода для промышленного развития", состоявшемся 24 ноября Посол У.Марипов подчеркнул приверженность Кыргызской Республики глобальной повестке по обеспечению устойчивого и справедливого энергетического перехода через развитие зеленой энергетики, экологической безопасности и содействия устойчивому росту.