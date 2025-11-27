Три недели осталось до завершения приемной компании в вузы России

До 15 декабря продолжается прием документов на бесплатное обучение в российских вузах по квотам Правительства России в 2026/27 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Росотрудничества.
"Кыргызстану выделено 700 квот Правительства России для обучения на бюджете, то есть, на бесплатной для самого студента основе. Речь идет как о программах бакалавриата и специалитета, на которые могут поступить выпускники школ, так и о магистратуре, аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке и повышении квалификации для выпускников вузов.
Среди преимуществ поступления в российский вуз для граждан Кыргызстана по квотам:
1. Все бесплатно – поступление, консультации, тестирования
2. Подача заявки не выходя из дома – все документы загружаются онлайн на сайте https://education-in-russia.com
3. Сдача тестов (для выпускников школ и колледжей) проходит также онлайн;
4. Не требуется сдача ОРТ или ЕГЭ
5. Можно выбрать до 6 вузов – то есть заявка заполняется один раз, а рассматривать ее будут 6 выбранных вами вузов
6. Расширение круга специальностей и направлений – более 450 вузов и почти все гражданские специальности и направлении подготовки.
Профессии, специальности и направления обучения. Ведется набор практически на все технические, инженерные, творческие, социально-гуманитарные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные и другие специальности.
Желающим поступить в вуз России необходимо до 15 декабря 2025 г. зарегистрироваться на сайте https://education-in-russia.com, выбрать уровень образования, направление подготовки и специальность и загрузить необходимые документы. На этом сайте можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах.
Дополнительную информацию о возможностях поступления в вузы России для жителей Кыргызстана можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях представительства Россотрудничества в КР: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.
Каждые вторник, четверг и субботу в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) проводятся консультации для желающих учиться в вузах России.
Начало консультаций во вторник и четверг в 16:00.
По субботам консультации проходят в 12.00.
На оффлайн-консультации вход свободный, регистрация не нужна. Ссылка на онлайн-подключение: https://my.mts-link.ru/j/82442073/4512849842/stream-new/4407169885.
Горячая линия. По всем вопросам просим обращаться по телефонам с 9.00 до 18.00: +996(312) 30-05-43; +996(770)224-595 или в любое время по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.