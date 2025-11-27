Погода
Три недели осталось до завершения приемной компании в вузы России

- Светлана Лаптева
До 15 декабря продолжается прием документов на бесплатное обучение в российских вузах по квотам Правительства России в 2026/27 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Росотрудничества.

"Кыргызстану выделено 700 квот Правительства России для обучения на бюджете, то есть, на бесплатной для самого студента основе. Речь идет как о программах бакалавриата и специалитета, на которые могут поступить выпускники школ, так и о магистратуре, аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке и повышении квалификации для выпускников вузов.

Среди преимуществ поступления в российский вуз для граждан Кыргызстана по квотам:

1. Все бесплатно – поступление, консультации, тестирования

2. Подача заявки не выходя из дома – все документы загружаются онлайн на сайте https://education-in-russia.com

3. Сдача тестов (для выпускников школ и колледжей) проходит также онлайн;

4. Не требуется сдача ОРТ или ЕГЭ

5. Можно выбрать до 6 вузов – то есть заявка заполняется один раз, а рассматривать ее будут 6 выбранных вами вузов

6. Расширение круга специальностей и направлений – более 450 вузов и почти все гражданские специальности и направлении подготовки.

Профессии, специальности и направления обучения. Ведется набор практически на все технические, инженерные, творческие, социально-гуманитарные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные и другие специальности.

Желающим поступить в вуз России необходимо до 15 декабря 2025 г. зарегистрироваться на сайте https://education-in-russia.com, выбрать уровень образования, направление подготовки и специальность и загрузить необходимые документы. На этом сайте можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах.

Дополнительную информацию о возможностях поступления в вузы России для жителей Кыргызстана можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях представительства Россотрудничества в КР: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

Каждые вторник, четверг и субботу в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) проводятся консультации для желающих учиться в вузах России.

Начало консультаций во вторник и четверг в 16:00.

По субботам консультации проходят в 12.00.

На оффлайн-консультации вход свободный, регистрация не нужна. Ссылка на онлайн-подключение: https://my.mts-link.ru/j/82442073/4512849842/stream-new/4407169885.

Горячая линия. По всем вопросам просим обращаться по телефонам с 9.00 до 18.00: +996(312) 30-05-43; +996(770)224-595 или в любое время по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.


вуз, Россия, Кыргызстан
