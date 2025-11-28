Погода
Творческие вузы России ждут абитуриентов из Кыргызстана

176  0
- Светлана Лаптева
Продолжается прием документов на бесплатное обучение в российских вузах по квотам Правительства России в 2026/27 учебном году.

Кыргызстану выделено 700 квот Правительства России для обучения на бюджетном отделении, то есть, на бесплатной основе. Из них 30 мест в вузах Министерства культуры России. Речь идет как о программах бакалавриата и специалитета, на которые могут поступить выпускники школ, так и о магистратуре, аспирантуре, ассистентуре-стажировке и повышении квалификации для выпускников вузов.

Одно из главных преимуществ квотного набора – возможность поступить на учебу в российский вуз, не покидая территории Кыргызстана. Подача документов и вступительные испытания проходят в режиме онлайн на сайте https://education-in-russia.com. Можно подать заявку на поступление одновременно в шесть вузов по интересующей абитуриента специальности.

Желающим поступить в вуз России необходимо до 15 декабря 2025 г. зарегистрироваться на сайте https://education-in-russia.com, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить необходимые документы. На этом сайте можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах.

Дополнительную информацию о возможностях поступления в вузы России для жителей Кыргызстана можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях представительства Россотрудничества в КР: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

Каждые вторник и четверг в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) проводятся консультации для желающих учиться в вузах России. Начало в 16:00. На оффлайн-консультации вход свободный, регистрация не нужна. Ссылка на онлайн-подключение: https://my.mts-link.ru/j/82442073/4512849842/stream-new/4407169885.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +996(312) 30-05-43; +996(770)224-595 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.

Теги:
вуз, Россия, Кыргызстан
