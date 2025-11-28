Бесплатная аспирантура в российских вузах для кыргызстанцев

Кыргызстанцы, планирующие заниматься наукой, могут поступить на учебу в российские вузы по программам аспирантуры. Россия находится на переднем крае науки, и обучение в аспирантуре – реальная возможность внести вклад в развитие мировой науки. Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества в Кыргызстане.

Для поступления открыты программы по 56 направлениям подготовки. Всего на 2026/27 год Кыргызстану выделено 700 квот Правительства России.

Набор ведется на бюджетное отделение, то есть, является абсолютно бесплатным. Поступившим предоставляется стипендия и возможность проживания в общежитии.

Одно из главных преимуществ квотного набора – возможность поступить на учебу в российский вуз, не покидая территории Кыргызстана. Подача документов и конкурсные испытания проходят в режиме онлайн. Это очень удобно для тех, кто завершает обучение в магистратуре или работает. Есть возможность указать в заявке на поступление до шести вузов по интересующей специальности в порядке приоритета.

Прием документов осуществляется до 15 декабря 2025 г. на сайте https://education-in-russia.com. На этом сайте можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах. Желающим поступить в вузы России необходимо в срок зарегистрироваться на сайте, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить скан-копии необходимых документов.

Дополнительную информацию о возможностях поступления в вузы России для жителей Кыргызстана можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях Русских домов в Бишкеке и Оше: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

Каждые вторник и четверг в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) проводятся бесплатные консультации для желающих учиться в вузах России. Начало в 16:00. На оффлайн-консультации вход свободный, регистрация не нужна. Ссылка на онлайн-подключение: https://my.mts-link.ru/j/82442073/4512849842/stream-new/4407169885.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +996(312) 30-05-43; +996(770)224-595 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.