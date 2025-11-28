Погода
Магистратура в России – старт успешной карьеры для кыргызстанцев

- Светлана Лаптева
Магистратура в вузах России – перспективная образовательная траектория для молодых кыргызстанцев. Это возможность более глубокого погружения в специальность: доступ к передовым научным исследованиям, современным методикам и практическим кейсам. Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества в Кыргызстане.

Граждане Кыргызстана, студенты выпускных курсов бакалавриата или уже имеющие высшее образование, могут учиться в российских вузах по программам магистратуры в рамках квоты Правительства России.

Всего на 2026/27 год Кыргызстану было выделено 700 квот. Набор ведется на бюджетное отделение, то есть, является абсолютно бесплатным для студента. Поступившим предоставляется стипендия и возможность проживания в общежитии. Вы можете выбрать программу по одному из 56 направлений подготовки.

Одно из главных преимуществ квотного набора – возможность поступить на учебу в российский вуз, не покидая территории Кыргызстана. Подача документов и конкурсные испытания проходят в режиме онлайн. Есть возможность указать в заявке до шести вузов по интересующей специальности в порядке приоритета.

Прием документов осуществляется до 15 декабря 2025 г. на сайте https://education-in-russia.com. Здесь также можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах. Желающим поступить в вузы России необходимо в срок зарегистрироваться на сайте, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить скан-копии необходимых документов.

Дополнительную информацию о возможностях поступления в вузы России для жителей Кыргызстана можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях Русских домов в Бишкеке и Оше: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

Каждые вторник и четверг в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) проводятся бесплатные консультации для желающих учиться в вузах России. Начало в 16:00. На оффлайн-консультации вход свободный, регистрация не нужна. Ссылка на онлайн-подключение: https://my.mts-link.ru/j/82442073/4512849842/stream-new/4407169885.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +996(312) 30-05-43; +996(770)224-595 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.


