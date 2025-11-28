В наши дни аграрное образование является одним из самых передовых и технически оснащенных. Перед людьми, работающими в сельскохозяйственной отрасли, стоит важная и глобальная задача – обеспечить качественным продовольствием население своей страны. А для этого нужно хорошо разбираться в биологии, химии, генетике, робототехнике, IT и экологии. Российское аграрное образование одно из сильнейших в мире. Об этом рассказывает пресс-служба Россотрудничества в Кыргызстане.

Кыргызстану выделено 700 квот Правительства России для обучения на бюджетном отделении, то есть, на бесплатной основе. Из них 16 мест – в вузах Министерства сельского хозяйства России. Речь идет о программах бакалавриата и специалитета, на которые могут поступить выпускники школ, и о магистратуре – для выпускников вузов.

По линии Министерства сельского хозяйства России кыргызстанцы могут поступить в:

Белгородский государственный аграрный университет, Костромскую государственную сельскохозяйственную академию, Московскую сельскохозяйственную академию имени К. Тимирязева, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Уральский государственный аграрный университет (г. Екатеринбург), Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени им. К.И. Скрябина.

Для поступления открыты программы бакалавриата "Ландшафтная архитектура", "Экономика", "Продукты питания из растительного сырья", "Продукты питания животного происхождения", "Садоводство", "Биотехнология", "Агрономия" и программа специалитета "Ветеринария". Для выпускников вузов открыты программы магистратуры "Строительство", "Зоотехния", "Лесное дело".

Набор ведется на бюджетное отделение, то есть, является абсолютно бесплатным для студента. Поступившим предоставляется стипендия и возможность проживания в общежитии.

Одно из главных преимуществ квотного набора – возможность поступить на учебу в российский вуз, не покидая территории Кыргызстана. Подача документов и вступительные испытания проходят в режиме онлайн. Можно указать в заявке до шести вузов по интересующей специальности в порядке приоритета.

Прием документов осуществляется до 15 декабря 2025 г. на сайте https://education-in-russia.com. Здесь также можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах. Желающим поступить в вузы России необходимо в срок зарегистрироваться на сайте, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить скан-копии необходимых документов.

Дополнительную информацию о возможностях поступления в вузы России для жителей Кыргызстана можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях Русских домов в Бишкеке и Оше: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

Каждые вторник и четверг в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) проводятся бесплатные консультации для желающих учиться в вузах России. Начало в 16:00. На оффлайн-консультации вход свободный, регистрация не нужна. Ссылка на онлайн-подключение: https://my.mts-link.ru/j/82442073/4512849842/stream-new/4407169885.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +996(312) 30-05-43; +996(770)224-595 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.