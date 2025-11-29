Погода
ОДКБ доказала способность адаптироваться к изменениям глобальной обстановки

- Светлана Лаптева
На информационно-аналитическом портале "Союзники. ОДКБ" опубликована статья Директора Института Китая и современной Азии РАН, доктора филологических наук, профессора Кирилла Бабаева, посвящённая итогам деятельности ОДКБ за 2023-2025 годы. В статье отмечается, что, несмотря на вызовы международной обстановки, ОДКБ подтвердила статус ключевой региональной структуры безопасности.

"2022 год стал переломным с точки зрения целого ряда международно-политических процессов, определивших трансформацию среды безопасности как на постсоветском пространстве, так и в мире в целом. На фоне усиления противостояния между Россией и коллективным Западом в условиях продолжающейся СВО России на Украине отмечалось нарастание давления евро-атлантических сил не только на Москву, но и на ближайших её союзников, в первую очередь по ОДКБ – в виде угроз в отношениях непосредственно между членами Организации, прежде всего в виде изменившейся позиции Армении.

В этих условиях перед новым руководством Секретариата ОДКБ встал ряд актуальных задач по совершенствованию деятельности Организации, к которым можно отнести следующие:

- формирование на пространстве Евразии структуры, способной стать эффективным противовесом НАТО;

- недопущение в странах-членах кризисов по казахстанскому сценарию января 2022 года;

- укрепление внутреннего единства Организации, нахождение баланса между подходами государств-участниц к развитию Организации, ее деятельности в сфере укрепления региональной безопасности – в частности, выработка действенных механизмов деэскалации напряжённости между Киргизией и Таджикистаном;

- совершенствование механизмов реагирования на транснациональные (в особенности на центральноазиатском направлении) угрозы безопасности: терроризм, наркотрафик, киберпреступления, нелегальная миграция и другие виды организованной преступности.

Вскоре после вступления в новую должность новый Генеральный секретарь ОДКБ приложил усилия к более активному включению ОДКБ в процесс нормализации ситуации на киргизско-таджикской границе. В частности, 6 марта 2023 года руководители структур международного военного сотрудничества вооружённых сил стран Организации на совещании в Минске представили предложения по снятию напряженности на участках киргизско-таджикской границе. В ходе состоявшихся уже в течение последующей недели визитов Генсека ОДКБ в Киргизию и Таджикистан их лидеры положительно оценили представленные инициативы и согласились на посредническую роль Организации, что способствовало запуску процесса мирного урегулирования пограничного конфликта. Другим направлением сосредоточения усилий Генерального секретаря ОДКБ в 2023 году стало дальнейшее продвижение её миротворческого формата, в том числе и за счёт расширения контактов с ООН.

По итогам состоявшегося саммита ОДКБ был подписан ряд документов (всего 15), касающихся позиции Организации по актуальным проблемам международной безопасности, порядка реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, вопросов принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, положения об объединенном пресс-центре ОДКБ и др.

В то же время, в 2023 году на территории Белоруссии в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2023" были проведены пять отдельных манёвров: совместное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2023" и специальные учения "Поиск-2023", "Эшелон-2023", "Барьер-2023", "Скала 2023". В Киргизии – совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2023". Все эти мероприятия отражали дальнейший курс на углубление сотрудничества внутри Организации.

В 2024 году особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества ОДКБ с ведущими международными организациями по вопросам обеспечения стабильности и безопасности. В частности, взаимодействие ООН и ОДКБ по вопросам миротворчества, борьбы с терроризмом и наркотрафиком обсуждалось 19 июля 2024 года в Совбезе Организации. 18 ноября того же года Генассамблея ООН в ходе 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности.

Прилагались усилия по развитию трёхстороннего формата ОДКБ-СНГ-ШОС в интересах противодействия транснациональным вызовам и угрозам в Евразии и формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности. Впервые генеральные секретари СНГ - С.Н. Лебедев и ШОС - Чжан Мин приняли участие в заседании (сессии) Совета коллективной безопасности ОДКБ (28 ноября 2024 г., Астана).

Важным аспектом деятельности ОДКБ стала активизация оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) в рамках ОДКБ. Так в 2024 году была проведена стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ. В тоже году прошли:

специальные учения

- с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Кобальт-2024" (г. Новосибирск);

- с подразделениями МЧС "Скала-2024" (Казахстан);

- с силами и средствами разведки "Поиск-2024" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2024" (Киргизия).

командно-штабные учения

- с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" (Казахстан);

- с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2024" (Киргизия);

совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) "Рубеж-2024" и оперативный сбор с командованием Сил (Таджикистан).

Проводились мероприятия по реализации мероприятий Плана оснащения КСОР ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой.

В интересах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, преступлениям в сфере информационных технологий проведены активные мероприятия в рамках спецопераций "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ".

Была завершена разработка Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Соответствующее решение было принято главами государств на Совете коллективной безопасности 28 ноября 2024 года.

В 2025 году продолжилось развитие отношений между ОДКБ, СНГ и ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам в интересах поддержания стабильности и региональной безопасности. Очередным этапом в этом направлении стало подписание 3 сентября 2025 года в Пекине на полях мероприятий заседания Совета глав государств-членов ШОС и формата "ШОС+" генеральными секретарями трёх организаций: И.Н. Тасмагамбетовым, С.Н. Лебедевым и Н.Б. Еркембаевым (соответственно) Дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС.

Позитивный импульс урегулированию пограничных конфликтов в регионе Центральной Азии придали инициированные И.Н. Тасмагамбетовым в начале своей миссии в Организации меры по снижению напряжённости в отношениях Киргизии и Таджикистана. Проведённые впоследствии (в 2024-2025 гг.) двусторонние консультации на различных уровнях по вопросам делимитации и демаркации границ, достигнутые договорённости в отношении остающихся спорных участков завершились подписанием 31 марта 2025 года в таджикском Худжанте президентами Таджикистана Э.Ш.Р ахмоном, Киргизии – С.Н. Жапаровым и Узбекистана – Ш.М. Мирзиёевым договора о точке стыка государственных границ трёх стран и Худжандской декларации о вечной дружбе. Высокая оценка роли Генерального секретаря ОДКБ в процессе мирного урегулирования подтверждается награждением его 20 ноября 2025 года киргизским лидером С.Н. Жапаровым орденом "Достук" (Дружба). В 2025 году начата и практическая реализация Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

В уходящем году было проведено в общей сложности восемь учений Коллективных сил ОДКБ в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, и Таджикистане. Ключевым мероприятием, определившим исходные данные для них, стала стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата и других структур. Впервые на ней были отработаны вопросы, касающиеся развертывания всех компонентов Коллективных сил. Её особенностью стало участие оперативной группы Антитеррористического центра СНГ, а также представителей Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

На заседании Совета министров обороны стран ОДКБ (28 мая 2025 г., Бишкек) был согласован План развития военного сотрудничества стран ОДКБ на 2026-2030 годы. Документ определяет развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их оснащение современным вооружением, военной и специальной техникой, совершенствование систем управления и всех видов обеспечения, развитие военно-экономического и военно-технического сотрудничества государств-членов.

Таким образом назначение Генеральным секретарём ОДКБ высокопоставленного казахстанского политика, возглавлявшего правительство своей страны, ключевые министерства, регионы, администрацию президента и установившего доверительные отношения с представителями руководства государств-членов, безусловно придало больший политический вес этой должности и способствовало преодолению ряда проблем в работе Организации. Несмотря на то, что важнейшие решения принимаются непосредственно главами государств, И.Н. Тасмагамбетов прилагал усилия, направленные на стабилизацию обстановки в зоне ответственности ОДКБ, налаживание конструктивных отношений между её членами в интересах сохранения организационного единства.

Динамика деятельности ОДКБ в период нахождения И.Н. Тасмагамбетова в должности её Генерального секретаря (2023-2025 гг.) показывает, что в настоящий момент несмотря на существующие вызовы, Организация остаётся ключевой региональной структурой безопасности, ответственной за поддержание стабильности на евразийском пространстве. Потенциал дальнейшего развития ОДКБ и её возможности адаптироваться с учётом изменений глобальной геополитической обстановки имеются. Этому будет способствовать взятый руководством ОДКБ курс на совершенствование координации совместных с СНГ и ШОС усилий, а также углубление сотрудничества в рамках ОДКБ как в области организационной координации, так и в сфере боевой подготовки войск стран-участниц Организации.

Все это закладывает сильную основу для поступательного развития ОДКБ в следующий трехлетний период."

Обобщая главное, мы можем говорить о том, что "Динамика деятельности ОДКБ... показывает, что в настоящий момент, несмотря на существующие вызовы, Организация остаётся ключевой региональной структурой безопасности, ответственной за поддержание стабильности на евразийском пространстве", - подчёркивает автор.

За отчётный период Организация демонстрирует весомые практические результаты: от активизации оперативной и боевой подготовки Коллективных сил в ходе многочисленных учений до результативной борьбы с транснациональными угрозами в рамках специальных операций. Важным итогом стало укрепление международного позиционирования ОДКБ через развитие сотрудничества с ООН, СНГ и ШОС.

Проведённая работа заложила прочную основу для дальнейшего поступательного развития Организации, её потенциал адаптации к изменениям глобальной обстановки остаётся высоким.


ОДКБ
