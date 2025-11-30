Перед ОДКБ новые задачи - в области коллективной экономической безопасности

Коллективная безопасность в пространстве ОДКБ всё больше включает в себя экономическую составляющую, отмечает в своей новой статье

"Аналитическая деятельность ОДКБ в области противодействию новым вызовам экономической безопасности" доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН Михаил Головнин. Эксперт анализирует, как ОДКБ отвечает на вызовы фрагментации мировой экономики и санкционное давление.

"Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решает в первую очередь задачи военно-политического сотрудничества стран-членов. Вместе с тем, в современных условиях геополитические и геоэкономические проблемы оказываются тесно взаимосвязанными, а экономическая безопасность давно признана важной составной частью национальной (а в случае ОДКБ – и наднациональной) безопасности.

В связи с этим нельзя не отметить усиление активности аналитической работы в ОДКБ по широкому кругу проблем, в том числе включающих экономические вопросы. Разумеется, здесь может возникнуть некоторый параллелизм с работой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), страны-члены которого составляют и большинство членов ОДКБ (плюс Таджикистан). Однако в данном случае очевидна, с одной стороны, необходимость совместной работы двух организаций. А с другой – у каждой из них есть своя сфера ответственности. Если деятельность ЕАЭС сосредоточена прежде всего на развитии интеграционного взаимодействия, то ОДКБ – на выявлении и предотвращении возможных вызовов и угроз, в том числе и с точки зрения экономической безопасности.

Следует отметить активное взаимодействие Секретариата ОДКБ с ведущими научно-исследовательскими центрами стран-участниц в части осуществления аналитической работы. Наш Институт экономики Российской академии наук тоже старается внести посильный вклад в эту работу в рамках своих исследований, посвященных проблемам фрагментации в современной мировой экономике, экономического развития постсоветских стран и их взаимодействия с Россией.

Процессы фрагментации создает серьезные вызовы для развития национальных экономик и их взаимодействия. В последние годы возникает все больше барьеров на пути экономического взаимодействия стран в виде растущих торговых пошлин, нетарифных ограничений, ограничений на пути международного движения капитала и санкционных мер. Причины роста этих барьеров носят как геополитический, так и экономический характер, поскольку в их возведении заинтересованы определенные группы экономических агентов из ведущих развитых стран.

Мы наблюдаем ситуацию, в которой наиболее активно процессы геополитического и геоэкономического противостояния разворачиваются на Евразийском континенте и напрямую затрагивают регион деятельности ОДКБ. В процессе фрагментации активно развиваются новые центры экономического и политического притяжения как в глобальном, так и в региональном масштабе, помимо США, Европейского союза и Китая. Среди соседей ОДКБ к числу подобных центров относятся Турция, Иран, страны Персидского Залива, Индия и др.

Страны ОДКБ имеют ключевое значение для России с точки зрения обеспечения ее экономической безопасности. Беларусь – не только важнейший союзник России, но и ключевой экономический партнер, причем речь идет не просто о развитии торговли между странами, но о совместном формировании цепочек добавленной стоимости высокотехнологичной продукции. Страны ОДКБ представляют собой важнейший рынок сбыта для российских товаров, в том числе продукции с высокой степенью переработки, чему способствует как преференциальный торговый режим (наличие таможенного союза в ЕАЭС и зоны свободной торговли в СНГ), так и исторически сложившаяся близость вкусовых предпочтений потребителей. При этом страны ОДКБ выступают важными поставщиками товаров на российский рынок, в том числе в рамках параллельного импорта. Одновременно данные страны выступают мостом для экономического взаимодействия России с третьими странами в условиях санкций. Таким образом, ключевое значение приобретает развитие торгово-экономического взаимодействия России со странами ОДКБ, выходящее за рамки простого товарного обмена и направленного на формирование единого научно-производственного контура и развитие глубоких кооперационных связей. Важнейшей угрозой при этом могут выступать процессы, направленные на вытеснение российских бизнес-структур с рынка стран ОДКБ, чему способствует целенаправленная деятельность некоторых недружественных государств.

Беспрецедентные экономические санкции, введенные в отношении России, с одной стороны, создали существенные ограничения для внешней торговли нашей страны, а с другой – способствовали развитию внешнеторгового взаимодействия с дружественными партнерами, к числу которых относятся и многие страны постсоветского пространства. Так, за 2022-2024 гг. экспорт товаров из России в страны СНГ (без учета Украины) вырос на 27,2% и достиг 71,0 млрд долл., а российский импорт из стран данного региона увеличился на 60,4%, составив 45,8 млрд долл. В результате возросла торгово-экономическая связанность России с постсоветскими странами. Так, доля СНГ (без Украины) выросла в российском экспорте с 11,3% в 2021 г. до 16,4% в 2024 г., а в импорте – с 9,7% до 16,2% соответственно. С 2021 г. по 2024 г. существенно увеличился коэффициент торговой связанности России с отдельными странами-членами ОДКБ: Арменией (на 174,5%), Кыргызстаном (40,9%), Таджикистаном (22,4%) .

Важную роль в обслуживании внешнеторговых потоков и шире – экономическом взаимодействии стран – играют транспортные коридоры. Положение стран-участниц ОДКБ в центре Евразийского континента наделяет их важным транзитным потенциалом. Вместе с тем, ряд стран занимают внутриконтинентальное положение и оказываются зависимыми от транзита. Для них и для других стран-членов Организации, в том числе сталкивающихся с санкционным давлением и связанным с ним фактическим закрытием отдельных направлений транспортных потоков, важную роль играет диверсификация транспортных маршрутов. Не случайно, что именно развитие транспортной инфраструктуры играет важную роль во взаимодействии стран ОДКБ, в обеспечении их экономической и в целом национальной безопасности.

Развивая взаимодействие в области транспорта, страны ОДКБ решают ряд важных задач:

- расширение экспортного потенциала путем увеличения потенциальных рынков сбыта своей продукции;

- получение доходов от транзита;

- снижение геополитических рисков в случае возможного закрытия отдельных направлений транспортных маршрутов;

- использование транспортных проектов как "зон фактической солидарности" при развитии интеграционных процессов;

- привлечение финансирования для развития транспорта и сопутствующей инфраструктуры по линии международных финансовых институтов, что может создать мультипликативные эффекты для национальных экономик.

Транспортное сотрудничество занимает важное место в интеграционных инициативах ЕАЭС, где разрабатывается согласованная транспортная политика стран-членов. Транспортные коридоры позволяют также странам ОДКБ развивать экономические связи с третьими странами на пространстве Евразии: ЕС, Китаем, Турцией, Ираном, Индией и др. В узлах пересечения международных транспортных коридоров могут формироваться дополнительные центры экономической активности, формирующиеся за счет обслуживания товаропотоков, развития соответствующей инфраструктуры (портовой, железнодорожной и т.д.). К числу подобных узлов можно отнести, например, Каспийское море, являющееся важной составляющей международного транспортного коридора "Север – Юг". Одновременно развитие этого субрегиона, помимо сотрудничества в области транспорта, способствует взаимодействию в области добычи полезных ископаемых, решения экологических проблем и т.д.

Помимо собственно экономических задач развитие и поддержание транспортной инфраструктуры в современных условиях нарастающих геополитических противоречий требует решения задач обеспечения их безопасности. Об этом свидетельствуют недавние участившиеся случаи попыток воздействия на отдельные страны посредством атак на их транспортную инфраструктуру: взрывы на газопроводах "Северный поток", попытки подрыва моста через Керченский пролив, атаки дронов на перекачивающую станцию на нефтепроводе КТК, на торговые порты, диверсии на железных дорогах и т.д. В этих условиях перед ОДКБ встает важная задача обеспечения безопасности взаимных экономических связей, а также связей с третьими странами повышения надежности защиты транспортных коммуникаций.

Таким образом, мы видим, как в современных условиях усиливающего геополитического противостояния и растущей фрагментации мировой экономики перед ОДКБ возникают новые задачи в области обеспечения коллективной безопасности стран-членов, в том числе экономической безопасности. Следует отдать должное развитию аналитической деятельности в Организации, стремящейся дать ответы на новые вызовы, в том числе путем активизации взаимодействия с ведущими научными и экспертными центрами стран-участниц. Надеюсь, что Институт экономики Российской академии наук, продолжая сотрудничество с ОДКБ, будет помогать в решении этих задач."

