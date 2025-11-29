В последние годы в Кыргызстане активно развивается рыбоводство, особенно в направлении выращивания форели. Повышенный внутренний спрос и рост числа фермерских хозяйств способствуют устойчивому развитию отрасли.

По данным отраслевых специалистов, стоимость форели на внутреннем рынке зависит от региональных условий, логистики и веса рыбы. Рост внутреннего потребления стимулирует открытие новых хозяйств, что приводит к увеличению объёмов производства и стабилизации цен на рынке.

Сельскохозяйственный кооператив "Спартак форель" из города Токмок является одним из успешных примеров развития форелевого хозяйства. Кооператив выращивает рыбу с малькового возраста: при достижении веса 200–300 граммов часть форели реализуется другим хозяйствам как посадочный материал, а рыба весом свыше 1,5 килограмма поступает на рынок как товарная продукция.

Годовой объём производства кооператива составляет 20 тонн товарной форели. "Спартак форель" ориентирован исключительно на внутре

внутренний рынок, куда и поставляет свою продукцию. Отметим, на сегодняшний день внутреннее потребление форели в Кыргызстане составляет от 5 до 10 тонн в год.

Активность местных производителей и стабильный спрос свидетельствуют о высоком потенциале дальнейшего развития форелевого направления в Кыргызстане