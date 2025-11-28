В Кыргызстане усиливают контроль за болезнями рыб

На фоне стремительного развития рыболовства в Кыргызстане и увеличения объемов производства рыбы для внутреннего рынка и экспорта особое внимание уделяется вопросам биобезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени Дюшеева активизировал работу по своевременному выявлению вирусных и бактериальных инфекций рыб в лабораторных условиях. Учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием и располагает квалифицированными специалистами.

Институт предоставляет производителям рыбы следующие услуги:

диагностика основных вирусных заболеваний рыб;

лабораторное выявление бактериальных инфекций;

консультации по результатам исследований;

рекомендации по профилактике заболеваний на рыбных фермах.

В ведомстве отмечают, что лабораторные исследования позволяют предотвратить вспышки заболеваний, повысить устойчивость хозяйств и улучшить качество продукции.

Институт приглашает производителей воспользоваться услугами.

Адрес: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 60А - Кыргызский НИИ ветеринарии им. Дюшеева.