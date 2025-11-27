В Бишкеке прошла встреча министров обороны Кыргызстана и Беларуси

В рамках участия в саммите министров обороны государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкек состоялась двусторонняя встреча министра обороны Кыргызской Республики, генерал-майора Руслана Мукамбетова с министром обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

В ходе встречи обсуждались самые насущные вопросы двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Кыргызстана и Беларуси.

Также министр обороны КР генерал-майор Руслан Мукамбетов отметил, что "между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь существуют традиционно дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. В историческом и политическом контексте между нашими странами отсутствуют противоречия и нерешенные вопросы. Отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь имеют большой потенциал для расширения и укрепления".

В завершение конструктивного диалога, стороны подписали План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь на 2026 год.