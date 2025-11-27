Погода
$ 87.30 - 87.58
€ 100.00 - 101.00

В Бишкеке прошла встреча министров обороны Кыргызстана и Беларуси

234  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках участия в саммите министров обороны государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкек состоялась двусторонняя встреча министра обороны Кыргызской Республики, генерал-майора Руслана Мукамбетова с министром обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

В ходе встречи обсуждались самые насущные вопросы двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Кыргызстана и Беларуси.

Также министр обороны КР генерал-майор Руслан Мукамбетов отметил, что "между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь существуют традиционно дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. В историческом и политическом контексте между нашими странами отсутствуют противоречия и нерешенные вопросы. Отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь имеют большой потенциал для расширения и укрепления".

В завершение конструктивного диалога, стороны подписали План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь на 2026 год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452954
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  