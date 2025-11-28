Погода
В музее ИЗО расскажут о становлении скульптуры Кыргызстана

195  0
- Светлана Лаптева
29 ноября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоится лекция искусствоведа, члена Союза художников Кыргызстана Айны Молдохматовой. Она представит обзор развития скульптуры в Киргизской ССР в 1950–1990 годы.

В центре лекции - ключевые мастера советского периода, их творческие особенности и вклад в формирование пластического искусства страны. Молдохматова расскажет о монументальных ансамблях Бишкека, памятниках известным личностям, декоративной скульптуре в городской среде, а также о станковых работах, отражающих как официальные образы эпохи, так и характерные портреты современников.

Мероприятие начнётся в 14:00 и продлится полтора часа. Вход по музейным билетам: взрослый - 300 сомов, студенческий - 80 сомов, школьный - 40 сомов. Лекционный билет также включает посещение текущих выставок музея.


Теги:
музей, Бишкек
