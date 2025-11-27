Погода
Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Гуам на отборочном турнире

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу одержала крупную победу в Бишкеке, обыграв команду Гуама со счётом 9:0 в матче третьего тура отборочного этапа.

После поражений от Йемена (0:2) и Пакистана (1:3), лишивших команду шансов на выход в финальную часть Кубка Азии, эта победа стала важным психологическим успехом.

На фоне неудачных результатов Кыргызский футбольный союз объявил об отставке главного тренера Александра Бауэра. Подготовку к игре против Гуама взял на себя Анарбек Ормомбеков. Под его руководством сборная показала уверенный и стремительный футбол, не оставив сопернику шансов.


