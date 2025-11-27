Погода
Кыргызстанец Ызатбек Ратбеков выиграл Кубок мира "Сила Сибири"по бильярду

В Новосибирске завершился Кубок мира по бильярдному спорту "Сила Сибири", где в дисциплине "Свободная пирамида" победу одержал представитель Кыргызстана Ызатбек Ратбеков.

Турнир проходил в "Локомотив-Арене" и собрал 135 спортсменов из 10 стран, включая Армению, Турцию, Казахстан, Россию и другие. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, а зрители наблюдали за динамичными и зрелищными поединками.

В финале Ратбеков уверенно взял верх над соперниками и заработал приз в размере 1 млн рублей. Второе место занял москвич Иосиф Абрамов, третье поделили Елисей Ануфриев (Москва) и Никита Ливада (Ростов-на-Дону).

Кубок "Сила Сибири" впервые включён в международный календарь и уже признан одним из самых значимых турниров сезона. Организаторы получили высокую оценку за профессионализм и создание комфортных условий для спортсменов.


Теги:
бильярд, Россия, Кыргызстан
