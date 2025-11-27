Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции несмотря на непогоду

В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр 2026 года. Из-за неблагоприятной погоды организаторам пришлось изменить традиционный формат: вместо зажжения от солнечных лучей у храма Геры часть церемонии прошла в Археологическом музее, где использовали резервное пламя, сохранённое после репетиции.

Верховная жрица Мэри Мина передала огонь первому факелоносцу - бронзовому призёру Олимпиады-2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису. Изначально первым факелоносцем должен был стать горнолыжник Александрос Гиннис, но он выбыл из-за болезни. В эстафете также приняла участие двукратная олимпийская чемпионка Стефания Бельмондо.

Эстафета по Греции продлится до 4 декабря и завершится на стадионе Панатинаикос. Затем огонь передадут Италии, где с 6 декабря стартует национальный этап маршрута. В нём примут участие 10 001 факелоносец, а общий путь составит 12 тысяч километров. Финальной точкой станет стадион "Сан-Сиро" в Милане - место церемонии открытия Игр-2026.