Автоперевозки грузов в РФ с КР выросли почти на 80%

Объем автомобильных перевозок грузов между Россией и Кыргызстаном с 2021 по 2024 год включительно вырос на 80%, почти до 1 млн тонн, сообщил Минтранс РФ.

Как отмечается в пресс-релизе министерства, 85% этого объема составил экспорт из России.

"В этом году страны обменялись 1,5 тыс. разрешений на автоперевозки в/из третьих стран, а в ноябре Бишкеку одобрили еще 500 дополнительных разрешений", - отмечает Минтранс.

Железнодорожные перевозки грузов межу странами по итогам 10 месяцев 2025 года выросли на 7%, количество перевезенных поездами пассажиров - на 4%. В настоящее время между Россией и Киргизией курсируют поезда, связывающие Бишкек с Москвой, Новосибирском и Казанью.

Авиаперевозки между странами с российской стороны осуществляют восемь авиакомпаний по 22 маршрутам с общей частотой 89 рейсов в неделю.

Сотрудничество России и Киргизии, в том числе в сфере транспорта, обсуждалось в Бишкеке в рамках государственного визита в республику президента РФ Владимира Путина. В состав российской делегации вошел министр транспорта Андрей Никитин.

По итогам переговоров подписано совместное заявление президентов двух стран об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства.

"Стороны намерены активизировать сотрудничество в области транспорта и логистики, включая внедрение и совершенствование цифровых технологий, в целях оптимизации транспортных потоков и создания благоприятных условий для обеспечения региональной взаимосвязанности в Евразии", - отмечает Минтранс.

