Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 908-ю шайбу

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый исторический рекорд Национальной хоккейной лиги. В матче против "Виннипег Джетс" российский форвард забросил свою 908-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки, который держал рекорд почти три десятилетия (894 гола).

Помимо рекорда по голам, Овечкин провёл 1515-й матч в лиге, поднявшись на 23-е место в истории по количеству игр и обойдя канадца Стива Айзермана. Ближайшая цель - Мэтт Каллен, у которого 1516 матчей.

Этот момент стал важной страницей в истории мирового хоккея и укрепил статус Овечкина как одного из величайших игроков всех времён.