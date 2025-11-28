Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 908-ю шайбу

248  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый исторический рекорд Национальной хоккейной лиги. В матче против "Виннипег Джетс" российский форвард забросил свою 908-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки, который держал рекорд почти три десятилетия (894 гола).

Помимо рекорда по голам, Овечкин провёл 1515-й матч в лиге, поднявшись на 23-е место в истории по количеству игр и обойдя канадца Стива Айзермана. Ближайшая цель - Мэтт Каллен, у которого 1516 матчей.

Этот момент стал важной страницей в истории мирового хоккея и укрепил статус Овечкина как одного из величайших игроков всех времён.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452969
Теги:
США, хоккей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  