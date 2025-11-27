Женская сборная Кыргызстана примет участие в Кубке CAVA на Мальдивах

Женская сборная Кыргызстана по волейболу примет участие в международном турнире Кубка Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), который пройдет с 19 по 25 декабря в столице Мальдивских островов, Мале.

В соревнованиях примут участие пять сборных: Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Туркменистана и Мальдивских островов. Команды будут бороться за титул сильнейшей в регионе.

Турнир станет важной возможностью для кыргызстанских волейболисток повысить международный рейтинг и набраться опыта перед крупными соревнованиями.