Глава "Росатома" перечислил совместные проекты Кыргызстана и России

Генеральный директор "Росатома" Алексей Евгеньевич Лихачев в интервью СМИ заявил, что Россия и Кыргызстан имеют многолетние, плотные и глубокие отношения, как в экономике, так и в культурной сфере. По его словам, эти связи формировались десятилетиями.

"Кыргызстан является не просто двусторонним партнером с насыщенной повесткой, но и активным членом Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ и других многосторонних форматов. Это означает одно: у России и Кыргызстана есть не только активная повестка сегодня, но и стремительно развивающаяся повестка на завтра", - подчеркнул Лихачев.

По его словам, президенты двух стран подвели итоги работы со времени весенней встречи, и целый ряд проектов существенно продвинулся. В частности, развивается направление ядерной медицины: уже реализован один совместный проект с МАГАТЭ, а также начата работа над созданием полноценного Центра ядерной медицины, который даст совершенно новое качество здравоохранения в Кыргызстане.

Кроме того, завезена первая партия оборудования на площадку ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области, вторая - на подходе. На высоком уровне рассматривается и вопрос создания малой модульной генерации в Кыргызстане.

Отдельным важным направлением сотрудничества Лихачев назвал рекультивацию объектов ядерного наследия - наследия советского атомного проекта. Пять хвостохранилищ уже приведены в безопасное состояние, еще три находятся в планах.

"В этих проектах активно работают кыргызские компании наши субподрядчики. Формируется глубокая, доверительная структура отношений в ядерной сфере. А ядерная сфера всегда основана на особом доверии между правительствами, между президентами, и на тесном сотрудничестве корпораций и компаний", - подчеркнул глава "Росатома".