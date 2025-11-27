Глава Минспорта РФ: Россия готовит сборную к Играм кочевников в Кыргызстане

В рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан министр спорта РФ Михаил Дегтярев обозначил планы двустороннего сотрудничества в спортивной сфере. Особое внимание он уделил Всемирным играм кочевников, которые пройдут в следующем году в Кыргызстане. Российская сторона уже приступила к формированию национальной сборной. По словам министра, Россия и далее будет выступать под государственным флагом, поддерживая высокий статус соревнований и усиливая их международную узнаваемость.

Кроме того, в Бишкеке планируется проведение заседания министров спорта стран ШОС, что, по оценке Дегтярева, станет дополнительным импульсом для укрепления спортивной дипломатии на евразийском пространстве.

Министр также выразил благодарность Кыргызстану за постоянную поддержку российской позиции на международных спортивных площадках. Он напомнил, что недавно Россия была избрана в руководящие органы Международного антидопингового фонда на площадке ЮНЕСКО, и в этом решении значимую роль сыграла позиция кыргызской стороны. Аналогичная поддержка была оказана и в Международном паралимпийском комитете, где Кыргызстан выступил против ограничений в отношении спортсменов с инвалидностью.

"Это же абсурд, когда коллективный Запад пытается ограничить участие людей с инвалидностью в соревнованиях. Вот так и работаем по всем направлениям", - заявил Михаил Дегтярев, поблагодарив Кыргызский паралимпийский комитет за солидарность.

По итогам переговоров глава Минспорта РФ отметил, что спортивное взаимодействие России и Кыргызстана выходит на новый уровень - от совместного участия в международных турнирах и укрепления спортивной дипломатии до координации позиций в защите прав спортсменов и развитии массового спорта.