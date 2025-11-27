Русский язык в Кыргызстане – был и остается инструментом роста и знаний

В Кыргызстане вопрос русского языка снова оказался в центре общественного внимания. Одновременно произошли несколько событий: открытие телеканала "НОМАД ТВ", запуск Евразийского центра поддержки русского языка и культуры, а также заявление вице-премьера Эдиля Байсалова о том, что преследование чиновников за использование русского языка является нарушением Конституции. Дополнительный политический акцент появился и после слов президента Садыра Жапарова, сказанных им сегодня на встрече с Владимиром Путиным. Таким образом, языковая тема смыкается с вопросами политики, культуры и стратегического партнерства.

Вышеназванные проекты стали заметным шагом в укреплении гуманитарного присутствия России и расширении русскоязычного медиаконтента в Кыргызстане. Телеканал заявлен как универсальная площадка от аналитики и документалистики до культурных и образовательных программ. Его архитектура сразу строится на двуязычии: контент будет выходить на русском и кыргызском, что отражает реальность страны, где оба языка используются в повседневной жизни.

Почти параллельно в Бишкеке открылся Евразийский центр поддержки русского языка и культуры. Это образовательная и гуманитарная платформа, рассчитанная на учителей, студентов, госслужащих и всех, кто работает в русскоязычной среде. В центре обещают проводить тренинги, мастер-классы, семинары по методике, встречи с экспертами. По сути, это новая институция, формализующая многолетнее бытовое двуязычие и поддерживающая качество преподавания русского языка.

Оба проекта и медийный, и образовательный стали важной частью инфраструктуры культурной дипломатии и связей с Россией.

"Перестаньте нарушать Конституцию"

Информационный эффект многократно усилили слова вице-премьера Эдиля Байсалова в интервью СМИ. В частности, он напомнил, что "русский язык закреплен как официальный в Конституции", что "государственные служащие имеют полное право говорить на нем" и что "публичное давление и обвинения в адрес чиновников за использование русского - прямое нарушение Основного закона".

Байсалов напомнил, что значительная часть населения Кыргызстанa читает, мыслит и работает на русском языке, и попытки ограничивать его использование в госуправлении являются юридически необоснованными и социально опасными.

Эти слова вызвали широкий отклик, так, в комментариях под новостями многие пользователи выразили поддержку чиновнику. Если обычные обыватели стали критиковать Байсалова, то педагоги, медики, госслужащие и общественные деятели поддержали его, а это, как известно, как раз та часть населения, которая по роду своей деятельности чаще всего использует официальный язык.

Бывший директор Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, кандидат экономических наук Кубат Умурзаков в разговоре с корреспондентом VB.KG также заметил, что в Конституции Кыргызстана четко указано: есть государственный язык и есть официальный язык.

"Русский язык является официальным. Если хотите запретить говорить на официальном языке, то сначала измените Конституцию. Все остальное эмоции, а не юридический подход", - сказал он.

Его слова стали важным контрбалансом в эмоциональной дискуссии, напоминая, что любые изменения в языковой сфере возможны лишь через конституционные механизмы. Проще говоря, только народ может принять решение об изменении основного закона через референдум, но кыргызстанцы как раз таки хорошо осознают, что русский язык был и остается важной частью нашей повседневной жизни. Для многих он не просто средство межнационального общения, а удобный мост, который соединяет людей разных культур и помогает им понимать друг друга. Знание русского языка открывает двери к качественному образованию, расширяет возможности для работы и дает доступ к огромному миру информации. Во многом именно благодаря этому русский язык воспринимается не как что-то внешнее, а как привычный и повседневный инструмент, помогающий расти, учиться и чувствовать себя увереннее в быстро меняющемся мире.

Геополитический контекст

Как уже выше говорилось, тема языка неожиданно получила и международный ракурс после встречи президентов Кыргызстана и России 26 ноября 2025 года. На переговорах президент Садыр Жапаров связал гуманитарную и экономическую поддержку России с общим благополучием граждан Кыргызстана.

"Совместные гуманитарные проекты Кыргызстана и России способствуют укреплению связей между нашими народами и передаче ценностей дружбы будущим поколениям", - сказал глава государства.

Эти слова, сказанные в период активного обсуждения статуса русского языка, стали политически значимыми. Они показывают, что сотрудничество между странами рассматривается не как формальность, а как реальный фактор социальной стабильности. В таком контексте русский язык приобретает дополнительное значение и не только культурное, но и стратегическое, то есть язык профессиональных связей, экономического сотрудничества, миграции, образования и гуманитарных проектов.