"Без переброски сибирских рек водную проблему в странах ЦА не решить"

Исмаил Даиров, директор Регионального горного центра Центральной Азии (Кыргызстан), обратился к "ВЭС 24" с настоятельной просьбой опубликовать обращение к лидерам стран Центральной Азии. Тема, которую поднимает эксперт и известный публицист, безусловно, касается всех жителей Центральной Азии и, по его словам, требует вмешательства президентов стран.

Открытое обращение к президенту Кыргызстана С.Н. Жапарову, президенту Казахстана К.-Ж.К. Токаеву и президенту Узбекистана Ш.М. Мирзиееву

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

В адрес Президента Российской Федерации В.В. Путина мной написано Открытое обращение по жизненно важному вопросу для будущего региона Центральной Азии -вопросу переброски части стока сибирских рек в наш регион. В нем излагаются аргументы в пользу возвращения к этому проекту, разрабатывавшемуся советскими учеными и инженерами еще в 70–80-х годах прошлого века. Текст обращения прилагается.

Всем известны и очевидны Ваши непрестанные усилия по решению многих проблем, доставшихся в наследство от бывших президентов Кыргызстана. Прежде всего, по решению социально-экономических и экологических проблем страны, а также по решению проблем в сфере безопасности и усиления регионального и глобального сотрудничества в этих сферах. Среди которых хотел бы особо подчеркнуть Ваши горные инициативы и идею проведения глобального горного саммита в 2027 году.

Поэтому и решил обратиться непосредственно к Вам для решения проблемы с"разморозкой" в Международном фонде спасения Аральского моря (МФСА). Это очень недальновидное и некомпетентное решение было принято в 2016 году и до сих пор не отменено. Оно нанесло очень большой ущерб национальным интересам страны, а высокопоставленные сотрудники, причастные к его разработке и принятию, до сих пор занимают высокие должности в Вашей администрации, не понеся никакой ответственности.

По вопросу "разморозки" в МФСА за период с 2016 года мною были написаны обращения в адрес руководителей и высокопоставленных должностных лиц страны, а также опубликованы многочисленные статьи, где излагались аргументы и пути оптимизации сотрудничества со странами региона на платформе МФСА. К сожалению, до настоящего времени эти аргументы и предлагаемые решения не были восприняты, но я готов при личной встрече с Вами еще раз изложить эти аргументы.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемый Шавкат Миромонович!

В своих выступлениях на многих международных саммитах и форумах последних лет вы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к Аральской катастрофе, проблемам экологии, изменения климата и водных ресурсов, заостряя внимание на том, что темпы роста температуры в регионе Центральной Азии почти в два раза превышают общемировые, оказывая неблагоприятное воздействие на состояние водных ресурсов и почвенного покрова со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как специалисту с многолетним опытом работы в регионе мне понятна ваша озабоченность и тревога по этим вопросам, и я полностью разделяю их.

Считаю, что для решения существующих проблем, которые будут все больше нарастать в свете указанного тренда, необходим возврат к идее советских ученых и инженеров о переброске части стока сибирских рек в наш регион. Поэтому было принято решение о прямом обращении к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, как руководителю страны, где расположены эти реки, с просьбой инициировать возврат к этому проекту. Текст обращения к Президенту Российской Федерации В.В. Путину также прилагаю к настоящему обращению.

Однако политической инициативы руководителя даже такой крупной страны, как Российская Федерация, недостаточно для реализации столь крупного инфраструктурного проекта. Необходима совместная политическая воля лидеров стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Поэтому представляется целесообразной ваше обращение к Президенту Российской Федерации проявить политическую инициативу по возврату к проекту советских времен, приостановленного по инициативе печально известного автора перестройки. Реализация этого проекта будет способствовать не только решению экологических и социально-экономических проблем региона, но и способствовать сближению народов Центральной Азии и России в духе дружбы, взаимопонимания и добрососедства.

Только совместными и компетентными усилиями специалистов всех заинтересованных сторон можно решить сложный комплекс существующих проблем, связанных с нарастающим влиянием изменения климата, вызывающим сокращение водных ресурсов, с целью обеспечения безопасного и процветающего будущего народов Центральной Азии.

С уважением,

Исмаил Даиров,

директор Регионального горного центра Центральной Азии


