"ОДКБ за прошедшие десятилетия превратилась в авторитетную структуру"

ОДКБ за прошедшие десятилетия превратилась в авторитетную региональную структуру. Об этом он сообщил на заседании глав ОДКБ президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва продолжит плотно взаимодействовать с союзниками в укреплении оборонного потенциала ОДКБ.

"С 1 января 2026 года, как только что было сказано, председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире, единая цель, общая ответственность". Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ и развивать сотрудничество наших государств на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения, учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки", - подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что Международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности, планируется провести в 2026 году.

"Также Москва продолжит плотно взаимодействовать с союзниками в укреплении оборонного потенциала ОДКБ. Важными на повестке и вопросы развития авиационных сил ОДКБ. Они требуют особого внимания. В свою очередь, ОДКБ сделает особый акцент на укреплении кооперации предприятий ОПК. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами", - пояснил в своем выступлении глава РФ.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Бишкеке проходит саммит ОДКБ.