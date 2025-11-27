Россия совершила революцию в области беспилотной авиатехники, заявил Владимир Путин. ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии. Об этом в ходе выступления перед журналистами в Бишкеке заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в условиях спецоперации страна должна в первую очередь удовлетворять свои потребности в оборонной сфере.

"Также по отдельным направлениям РФ поставляет продукцию на экспорт в КР. В планах у России и Кыргызстана строительство АЭС малой мощности в республике, Москва готова реализовать проект, если Бишкек примет такое решение", - подчеркнул Путин.

Глава РФ также отметил, что Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, в республике открываются русскоязычные школы.

"Русский язык имеет в Кыргызстане статус официального. По всем направлениям будем трудиться и дальше. Кыргызстан - небольшая страна, но здесь образованное общество с хорошими перспективами", - добавил Владимир Путин.