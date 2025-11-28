Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

Состоялась встреча Министров обороны Кыргызстана и России

127  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках работы заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ, состоялась двусторонняя встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-майора Руслана Мукамбетова с министром обороны Российской Федерации господином Андреем Белоусовым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления кыргызско-российского сотрудничества в оборонной сфере, отметили положительную динамику совместных мероприятий и выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия.

Особое внимание было уделено вопросам военного образования, подготовки кадров и практическим направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес. В ходе беседы стороны подтвердили приверженность развитию партнёрских отношений, основанных на взаимном уважении и поддержке.

По итогам встречи главами оборонных ведомств утвержден План военного сотрудничества на 2026 год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452980
Теги:
Министерство обороны, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  