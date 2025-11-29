В Бишкеке проходит форум по водоснабжению и санитарии

В Бишкеке прошло одно из ключевых отраслевых событий года – Форум по водоснабжению и санитарии 2025: "Устойчивые и инновационные услуги", который объединил представителей правительства, местных органов власти, водоканалов, международных организаций и экспертного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения системных реформ и инноваций, необходимых для устойчивого развития водного сектора Кыргызстана.

Сектор водоснабжения и санитарии сегодня стоит перед серьёзными вызовами: устаревшие сети, нехватка инвестиций, климатические изменения и рост потребления воды. Более 30% населения в сельской местности по-прежнему сталкиваются с ограниченным доступом к безопасной воде, а значительная часть инфраструктуры нуждается в модернизации.

Форум призван стать шагом к решению этих задач, определить приоритеты и инструменты развития отрасли на ближайшие годы.

"Последние годы стали для водного сектора нашей страны временем масштабных и системных преобразований. Благодаря политике Президента Садыра Жапарова, поддержке Кабинета Министров и слаженной работе государственных органов, мы перешли от точечных решений к полноценной комплексной модернизации отрасли.

На форуме представители государственных структур представили текущие задачи, приоритеты и реформы, необходимые для повышения устойчивости и эффективности водных услуг.

Сессии были посвящены технологиям будущего: автоматизации процессов водоснабжения, интеллектуальным системам управления, цифровым платформам мониторинга и инновациям, которые позволят снизить потери воды, улучшить качество услуг и повысить устойчивость систем к изменению климата. Руководители коммунальных предприятий из регионов страны расскажут о реальных вызовах и успешных кейсах управления водными системами в городских и сельских населённых пунктах.

По завершению форума было подписание Меморандума о сотрудничестве между Департаментом развития питьевого водоснабжения и водоотведения и КГТУ им. И. Раззакова.