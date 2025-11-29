Торобаев: "Будущее агросектора строится на полях и в цифровых технологиях"

На открытии Агро-Хакатона заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев представил ключевые результаты и планы цифровизации аграрной отрасли Кыргызстана.

По его словам, агропромышленный комплекс обеспечивает занятость третьей части населения страны, а эффективность отрасли напрямую зависит от того, насколько быстро, удобно и прозрачно граждане могут получать государственные услуги.

Основные достижения в цифровизации

Департамент рыбного хозяйства полностью перевел услуги в электронный формат.

Система "E-phyto" внедрена в пилотном режиме, фитосанитарные сертификаты переходят в электронный формат и интегрируются с зарубежными системами.

До конца года полностью цифровизируется регистрация пестицидов и агрохимикатов, что обеспечит прозрачность импорта.

Очистные сооружения и насосные станции автоматизируются на базе SCADA.

Ветеринарный сектор развивает СИОЖ и "Tulpar System": сертификаты, лабораторные данные и проверки переходят в онлайн.

В сфере водных ресурсов обновляется "Единая водная система" для прозрачного учета подачи воды и платежей.

Внедряется АИС "Экспертиза" - электронные экспертизы, протоколы и сертификаты в семеноводстве и садоводстве.

Главная цель - создание "Единого личного кабинета"

Министерство работает над тем, чтобы каждый фермер, переработчик или экспортер мог:

подать заявку онлайн, загрузить документы, оплатить услугу, отслеживать статус, получать электронные сертификаты и протоколы в рамках единой цифровой платформы.

Министр подчеркнул, что Агро-Хакатон - это площадка для поиска практических решений, которые могут быть внедрены как пилотные проекты и стать частью государственных информационных систем.