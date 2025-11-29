Торобаев: "Будущее агросектора строится на полях и в цифровых технологиях"

На открытии Агро-Хакатона заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев представил ключевые результаты и планы цифровизации аграрной отрасли Кыргызстана.
По его словам, агропромышленный комплекс обеспечивает занятость третьей части населения страны, а эффективность отрасли напрямую зависит от того, насколько быстро, удобно и прозрачно граждане могут получать государственные услуги.
Основные достижения в цифровизации
Департамент рыбного хозяйства полностью перевел услуги в электронный формат.
Система "E-phyto" внедрена в пилотном режиме, фитосанитарные сертификаты переходят в электронный формат и интегрируются с зарубежными системами.
До конца года полностью цифровизируется регистрация пестицидов и агрохимикатов, что обеспечит прозрачность импорта.
Очистные сооружения и насосные станции автоматизируются на базе SCADA.
Ветеринарный сектор развивает СИОЖ и "Tulpar System": сертификаты, лабораторные данные и проверки переходят в онлайн.
В сфере водных ресурсов обновляется "Единая водная система" для прозрачного учета подачи воды и платежей.
Внедряется АИС "Экспертиза" - электронные экспертизы, протоколы и сертификаты в семеноводстве и садоводстве.
Главная цель - создание "Единого личного кабинета"
Министерство работает над тем, чтобы каждый фермер, переработчик или экспортер мог:
Министр подчеркнул, что Агро-Хакатон - это площадка для поиска практических решений, которые могут быть внедрены как пилотные проекты и стать частью государственных информационных систем.