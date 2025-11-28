Сборная Португалии стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу (U-17), одержав минимальную победу над Австрией - 1:0 - в финале турнира 2025 года на стадионе "Халифа" в Дохе.

Решающий гол Кабрала

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил Анизиу Кабрал, завершив быстрый комбинационный розыгрыш португальцев.

Для обеих команд это был первый финал чемпионата мира в данной возрастной категории.

Австрия упускает шанс

Лучший бомбардир турнира Йоханнес Мозер (8 голов) не смог поразить ворота в финале, однако его команда была близка к голу на 85-й минуте - свежий заменивший игрок Даниэль Фраушер угодил в штангу сразу после выхода на поле.

Австрия нанесла 15 ударов по воротам против 14 у Португалии и имела 5 попаданий в створ против 4 - игра действительно получилась напряжённой и равной.

Гонка бомбардиров

Йоханнес Мозер (Австрия) - 8 голов

Анизиу Кабрал (Португалия) - 7 голов

Кабрал завершил турнир вторым, закрепив свой успех решающим голом в финале.

ФИФА: "Новый этап для молодежного футбола"

Глава глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер назвал первый в истории 48-командный чемпионат мира U-17 "футбольным раем".

По его словам, новый формат подтолкнет федерации по всему миру активнее инвестировать в молодежные программы:

"Этот турнир изменит футбол. Мы хотим, чтобы каждая федерация уделяла больше внимания развитию юных игроков, и этот чемпионат станет стимулом для таких усилий", - отметил Венгер.