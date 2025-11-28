Погода
Кубок арабских наций 2025 стартует 1 декабря в Катаре

- Самуэль Деди Ирие
В Дохе 1 декабря начинается 11-й розыгрыш кубка арабских наций - крупнейшего футбольного турнира арабского мира. Финальный матч пройдет 18 декабря на легендарном стадионе "Лусаил", рассчитанном на 89 тысяч зрителей. Все шесть арен турнира использовались на чемпионате мира 2022 года.

Команды и группы

В соревновании участвуют 16 сборных, разделённых на четыре группы:

Группа A: Катар, Тунис, Сирия, Палестина

Группа B: Марокко, Саудовская Аравия, Оман, Коморы

Группа C: Египет, Иордания, ОАЭ, Кувейт

Группа D: Алжир, Ирак, Бахрейн, Судан

Формат турнира

В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Далее пройдут четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал. В случае ничейного результата в стадиях на выбывание команды сыграют дополнительное время и, при необходимости, серию пенальти.

Старт турнира и ключевые матчи

В день открытия Тунис сыграет с Сирией, а хозяева турнира - сборная Катара - примут Палестину. Групповой этап продлится до 9 декабря.

Четвертьфиналы назначены на 11 и 12 декабря, полуфиналы - на 15 декабря.

Обе решающие встречи - матч за третье место и финал - состоятся 18 декабря.

Турнир обещает стать одним из самых зрелищных событий года для региона, а команды подходят к нему с большими амбициями, учитывая, что победа в Арабском кубке приносит значительный престиж в мире футбола.


