В Таджикистане убиты трое китайцев в результате нападения из Афганистана

Трое граждан Китая погибли на юге Таджикистана в результате вооруженного нападения с территории Афганистана.

Как сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана, в ночь на 26 ноября в районе Шамсиддина Шохина Хатлонской области, расположенного на границе с Афганистаном, произошло "вооруженное нападение преступников с афганской территории" на сотрудников компании "Шохин СМ".

Местность находится в зоне ответственности 1-й пограничной заставы "Истиклол" - пограничного отряда "Ёл" Хатлонской области.

В результате погибли три сотрудника компании - все граждане Китая.

В министерстве уточнили, что нападение было осуществлено с использованием огнестрельного оружия и БПЛА, начиненного гранатами.

В заявлении отмечено, что, несмотря на последовательные усилия таджикской стороны по поддержанию безопасности и созданию атмосферы взаимовыгодного сотрудничества в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, продолжаются действия преступных группировок, находящихся на территории этой страны, по нарушению приграничной обстановки.

МИД осудил нападение на территорию Таджикистана и гибель трех граждан КНР.

Власти Таджикистана призвали нынешнее правительство Афганистана "принять эффективные меры" для обеспечения стабильности и безопасности на границе.

Источник: Sputnik Таджикистан