Кыргызстанка Жоробекова проиграла первый бой нокаутом

Кыргызстанская спортсменка Алмагул Жоробекова потерпела первое поражение в профессиональной карьере. Поединок по смешанным единоборствам состоялся 21 ноября на турнире ONE Friday Fights 134 в Бангкоке (Таиланд).

19-летняя Жоробекова вышла на ринг против 26-летней австралийки Ким Тран. В напряжённом бою победа досталась сопернице: бой завершился нокаутом во втором раунде.

Несмотря на поражение, дебют Алмагул в профессиональном ММА показал её готовность к международным боям и станет опытом для дальнейшей карьеры.


Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
