Мбаппе устанавливает рекорды, забив четыре гола в матче Лиги чемпионов

Французский нападающий Килиан Мбаппе продолжает впечатляющий сезон 2025/26, устанавливая новые рекорды для клуба и сборной. В матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" игрок "Реала" забил четыре гола, оформив первый в карьере покер в турнире.

Три первых мяча Мбаппе забил за 6 минут 42 секунды, став автором второго быстрейшего хет-трика в истории Лиги чемпионов, уступая только Мохамеду Салаху, который забил три гола за 6 минут 12 секунд против "Рейнджерс" в сезоне 2022/23. Быстрые голы француза также обошли достижения Бафетимби Гомиса и Майка Ньюэлла.

В этом сезоне Мбаппе забил 18 голов в 17 матчах за "Реал", что даёт шанс впервые в карьере закончить сезон с большим числом голов, чем проведённых матчей - достижение, которое ранее покорялось лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

В сборной Франции Мбаппе также близок к историческому рекорду. С 55 голами он всего на два мяча отстаёт от Оливье Жиру, ставшего лучшим бомбардиром национальной команды с 57 забитыми мячами. Ранее в ноябре Мбаппе стал вторым игроком в истории, достигшим 400 голов в карьере быстрее Криштиану Роналду.

Форма Мбаппе подтверждает, что он остаётся одним из ведущих футболистов мира и продолжает преследовать исторические рекорды как в клубном, так и в международном футболе.