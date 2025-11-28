Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

Мбаппе устанавливает рекорды, забив четыре гола в матче Лиги чемпионов

271  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Французский нападающий Килиан Мбаппе продолжает впечатляющий сезон 2025/26, устанавливая новые рекорды для клуба и сборной. В матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" игрок "Реала" забил четыре гола, оформив первый в карьере покер в турнире.

Три первых мяча Мбаппе забил за 6 минут 42 секунды, став автором второго быстрейшего хет-трика в истории Лиги чемпионов, уступая только Мохамеду Салаху, который забил три гола за 6 минут 12 секунд против "Рейнджерс" в сезоне 2022/23. Быстрые голы француза также обошли достижения Бафетимби Гомиса и Майка Ньюэлла.

В этом сезоне Мбаппе забил 18 голов в 17 матчах за "Реал", что даёт шанс впервые в карьере закончить сезон с большим числом голов, чем проведённых матчей - достижение, которое ранее покорялось лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

В сборной Франции Мбаппе также близок к историческому рекорду. С 55 голами он всего на два мяча отстаёт от Оливье Жиру, ставшего лучшим бомбардиром национальной команды с 57 забитыми мячами. Ранее в ноябре Мбаппе стал вторым игроком в истории, достигшим 400 голов в карьере быстрее Криштиану Роналду.

Форма Мбаппе подтверждает, что он остаётся одним из ведущих футболистов мира и продолжает преследовать исторические рекорды как в клубном, так и в международном футболе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452995
Теги:
Франция, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  