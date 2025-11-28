Погода
В Астане судят родителей за трату денег, собранных на лечение сына

В Астане начались прения сторон по делу супругов, которых обвиняют в присвоении 1,3 млрд тенге, собранных через соцсети на лечение их сына. Гособвинитель попросил признать обоих виновными и назначить наказание - 7 лет лишения свободы, запрет на благотворительную деятельность сроком на 10 лет и конфискацию имущества. Для матери прокурор также предложил применить отсрочку наказания на два года из-за наличия ребенка 2019 года рождения.

Кроме того, прокурор ходатайствовал взять обоих под стражу в зале суда до вступления приговора в силу. Защита с обвинением не согласилась, заявив о нарушениях в ходе следствия.

По данным АФМ (Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу), родители продвигали сбор через Инстаграм и Фейсбук, снимали видео с ребенком, запускали рекламу и публиковали эмоциональные посты. Но, как считает следствие, на лечение ушло всего 6,5 миллиона тенге, тогда как остальные деньги тратились на личные нужды: покупку квартир, машин, участка и ставки в букмекерских конторах. Еще 481 миллион тенге ушел на раскрутку страницы для привлечения новых пожертвований.

Источник: ZTB Qazaqstan


Казахстан, мошенничество, суд, сбор средств, семья
