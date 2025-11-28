На мусоросжигательном заводе в Бишкеке начали выработку электроэнергии

Глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что в столице завершено строительство нового мусоросжигательного завода. Предприятие уже введено в эксплуатацию и начало вырабатывать электроэнергию за счет переработки отходов.

По словам Орунбекова, завод подключен к электросетям и на данный момент выдает около 3,5 МВт. К концу дня ожидается увеличение мощности до 18 МВт, а в дальнейшем производительность должна достигнуть примерно 30 МВт.

Он отметил, что запуск мусоросжигательного завода позволил Бишкеку фактически избавиться от старого мусорного полигона, который дымил более пятидесяти лет. Теперь отходы будут не складироваться, а сжигаться с получением электроэнергии, а часть остаточного сырья планируется использовать в строительстве.

В городе ежедневно собирают около 1000 тонн мусора. Новый мусоросжигательный завод способен перерабатывать до 1200 тонн в сутки, что полностью покрывает потребности столицы.

Орунбеков подчеркнул, что предприятие не выделяет дыма: наружу выходит лишь легкий пар, быстро растворяющийся в воздухе. Технология относится к экологически безопасным.