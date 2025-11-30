В Таласе успешно работает цех по производству софлорового масла "Айсу"

В селе Жоон-Добо Айтматовского района Таласской области расположен цех по производству сафлорового масла "Айсу", который с 15 августа 2023 года успешно ведёт свою деятельность и сегодня обеспечивает внутренний рынок востребованной и качественной продукцией.

Предприятие закупает сафлор у фермеров Таласской и Чуйской областей по 35–45 сомов за килограмм и в сезон производит от 100 до 150 тонн чистого масла в месяц. Около 70–80 процентов готовой продукции реализуется в Таласе и Бишкеке, остальные 30 процентов - в других регионах Кыргызстана.

Главная особенность сафлорового масла - его производят без добавления химических компонентов, полностью в чистом виде, методом холодного отжима. Благодаря такой технологии полностью сохраняются натуральный вкус, высокое качество и полезные свойства масла.

По словам предпринимателя, спрос на сафлоровое масло на внутреннем рынке стабильно растёт. Это стимулирует дальнейшее расширение производства и укрепление сотрудничества с местными фермерами.