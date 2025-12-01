МИД сообщил о завершении голосования за рубежом на выборах в ЖК

Голосование за рубежом на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша полностью завершено участие приняли 26 066 кыргызстанцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, это рекордный показатель для зарубежных участков как по числу проголосовавших, так и по количеству открытых УИК.

Зарубежная избирательная сеть в этот раз стала самой масштабной: было открытo 100 участков в 89 городах 34 государств. Из-за разницы в часовых поясах голосование завершалось в разное время. По состоянию на 1 декабря 10:00 по бишкекскому времени все УИК прекратили работу. Последними закрылись участки в США - в Филадельфии, Чикаго, Вашингтоне, Нью-Йорке и самым последним, в Сан-Франциско.

По сравнению с парламентскими выборами 2021 года, когда проголосовали 9 826 граждан, явка выросла почти втрое. Процесс волеизъявления проходил спокойно и в строгом соответствии с законодательством, без нарушений и инцидентов.

Штаб Министерства иностранных дел Кыргызской Республики обеспечивал круглосуточную координацию работы зарубежных участков и оперативно реагировал на обращения граждан, что позволило обеспечить стабильную и организованную работу всех УИК.

Министерство выражает благодарность соотечественникам за активность и исполнение гражданского долга, а также членам участковых комиссий и сотрудникам загранучреждений - за их добросовестный и ответственный труд в обеспечении избирательного процесса за рубежом.