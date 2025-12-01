Погода
В Ат-Башынском районе выявлен незаконный отстрел двух горных козлов

В Ат-Башынском районе зафиксирован факт незаконной охоты на двух горных козлов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, инспекторы Нарынского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провели рейдовые мероприятия на основании полученной оперативной информации. Проверка проходила на джайлоо Босого Ат-Башынского района.

В ходе рейда инспекторы обнаружили незаконный отстрел двух горных козлов. По данным ведомства, к нарушению причастен житель села Ат-Башы, гражданин Б.Ш., которого задержали на месте.

Материалы собранные инспекторами переданы в следственный отдел Ат-Башынского районного отдела внутренних дел. Там начато производство по делу. В настоящий момент ведутся необходимые следственные мероприятия, включая опросы, установление обстоятельств произошедшего и правовая оценка действий гражданина.

Ведомство отмечает, что рейды в высокогорных районах региона продолжаются. Цель таких проверок состоит в предупреждении незаконной охоты, сохранении редких видов животных и усилении контроля на джайлоо в период повышенного риска браконьерства.


