На 13.00 на выборах проголосовали свыше 685 тысяч избирателей

По информации Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, к 13:00 явка на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша составила 15,96%. Это значит, что на участки пришли 685 тысяч 400 избирателей.

В досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша по 30 многомандатным округам участвуют 460 претендентов. Среди них - 271 мужчина и 189 женщин.

В итоговый список избирателей включены 4 млн 294 тыс. 243 человека.

Напомним, сегодня, 30 сентября, по всей стране проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.