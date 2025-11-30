Роналду подарил именные часы игрокам сборной Португалии и семье Диогу Жоты

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду сделал ценный подарок партнерам по сборной Португалии - именные часы Jacob & Co, созданные в честь победы команды в Лиге наций. Об этом сообщает португальский телеканал SIC Noticias.

Португалия выиграла турнир в июне, обыграв в финале сборную Испании. Перед заключительным отборочным матчем ЧМ-2026 против Армении, состоявшимся 16 ноября, Роналду отправил каждому игроку уникальный комплект часов с персональным дизайном и португальским гербом.

Отдельные именные часы были изготовлены и для погибшего футболиста Диогу Жоты. Роналду передал их семье игрока "Ливерпуля", который трагически погиб 3 июля в ДТП в провинции Самора.

Стоимость эксклюзивных часов не раскрывается, однако, по оценкам экспертов, учитывая материалы и ограниченный выпуск, они стоят несколько тысяч евро. В Jacob & Co отметили, что модель отличается скелетонизированным циферблатом и индивидуальным оформлением, подчеркивающим чемпионский статус сборной.