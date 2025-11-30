Неймар, играя с травмой, помог "Сантосу" выйти из зоны вылета

Несмотря на травму левого колена, Неймар продолжает тащить "Сантос" на своих плечах. В важнейшем матче чемпионата Бразилии форвард стал ключевой фигурой в победе над "Спорт Ресифи" со счетом 3:0, позволив команде временно покинуть зону вылета.

33-летний нападающий, подвергавшийся критике после возвращения в Бразилию, ответил на сомнения яркой игрой: забил один гол точным ударом справа и отдал результативную передачу с углового. Даже играя не на 100%, Неймар вновь доказал, что остается игроком, способным решать исход матчей.

После встречи он успокоил болельщиков: "Я чувствую себя все лучше. Эта травма не помешает мне играть". Его задача теперь предельно ясна - сохранить "Сантос" в элитном дивизионе.

В оставшихся двух матчах Бразилейрао - против "Жувентуде" и "Крузейро" - Неймар пообещал выйти на поле и сделать все возможное, чтобы команда осталась в высшей лиге.

Болельщики верят в него. Сам Неймар верит в успех. И его вспышки мастерства - даже "на одной ноге" - могут стать главным фактором спасения клуба.