Женская сборная КР по футболу завоевала серебро на турнире CAFA 2025

Сборная Кыргызстана по футболу среди девушек до 18 лет заняла второе место на турнире CAFA U-18 Women"s Championship 2025, завоевав серебряные медали. Турнир прошел в Ташкенте, в нем приняли участие команды Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Команда Кыргызстана под руководством испанского тренера Антонио Месы обыграла Иран и Туркменистан со счетом 1-0, Таджикистан - 5-0, и уступила Узбекистану 0-3. В итоге сборная набрала 9 очков, уступив первое место с 10 очками команде Узбекистана.

Итоговое положение:

1-е место - Узбекистан (10 очков)

2-е место - Кыргызстан (9 очков)

3-е место - Иран (6 очков)

4-е место - Таджикистан (4 очка)

5-е место - Туркменистан (1 очко)

Выступление кыргызстанских девушек стало достойным и принесло команде серебряные медали турнира.


