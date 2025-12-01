Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 100.57 - 101.57

Биньямин Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании

292  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по ряду коррупционных дел, направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальную просьбу о помиловании. Об этом сообщила канцелярия главы государства в воскресенье, 30 ноября.

Согласно ее заявлению, которое приводит издание The Times of Israel, запрос состоит из двух документов: 111-страничного прошения за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письма, подписанного лично Нетаньяху. "Офис президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий серьезные последствия. Получив все необходимые мнения, президент ответственно и добросовестно рассмотрит запрос", - отметили в канцелярии.

Документы передадут в Минюст Израиля

По словам представителей аппарата Герцога, документы переданы в юридический отдел офиса президента, откуда направятся в министерство юстиции Израиля. Профильный департамент "соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику" в канцелярии Герцога, который на основании этих заключений будет принимать окончательное решение.

Президент Израиля имеет право помиловать приговоренных судом лиц, а в очень редких случаях - тех, против кого еще не завершено судебное разбирательство - при условии, что это действие будет признано соответствующим общественным интересам.

В коротком видеообращении, опубликованном партией Нетаньяху "Ликуд", глава израильского правительства заявил, что его дело разделило страну, и помилование поможет восстановить национальное единство. Он также сказал, что требование являться в суд три раза в неделю отвлекает его от управления государством.

Обвинения против Нетаньяху

В 2019 году против Бинямина Нетаньяху выдвинули обвинения сразу по трем делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях. Среди прочего, речь идет о том, что он мог получать ценные подарки от друзей-миллиардеров, а также якобы добивался регуляторных поблажек для медиа-магнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности. Нетаньяху отвергает обвинения. Он стал первым действующим премьер-министром Израиля, который давал показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него.

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его "нелепой охотой на ведьм". В середине октября во время выступления в парламенте Израиля (кнессете) Трамп, обращаясь к президенту Израиля, предложил помиловать израильского премьера. В начале ноября израильские СМИ сообщили, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху.

Источник: Deutsche Welle


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453022
Теги:
Израиль, США, Дональд Трамп, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  