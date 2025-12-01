Биньямин Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по ряду коррупционных дел, направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальную просьбу о помиловании. Об этом сообщила канцелярия главы государства в воскресенье, 30 ноября.

Согласно ее заявлению, которое приводит издание The Times of Israel, запрос состоит из двух документов: 111-страничного прошения за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письма, подписанного лично Нетаньяху. "Офис президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий серьезные последствия. Получив все необходимые мнения, президент ответственно и добросовестно рассмотрит запрос", - отметили в канцелярии.

Документы передадут в Минюст Израиля

По словам представителей аппарата Герцога, документы переданы в юридический отдел офиса президента, откуда направятся в министерство юстиции Израиля. Профильный департамент "соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику" в канцелярии Герцога, который на основании этих заключений будет принимать окончательное решение.

Президент Израиля имеет право помиловать приговоренных судом лиц, а в очень редких случаях - тех, против кого еще не завершено судебное разбирательство - при условии, что это действие будет признано соответствующим общественным интересам.

В коротком видеообращении, опубликованном партией Нетаньяху "Ликуд", глава израильского правительства заявил, что его дело разделило страну, и помилование поможет восстановить национальное единство. Он также сказал, что требование являться в суд три раза в неделю отвлекает его от управления государством.

Обвинения против Нетаньяху

В 2019 году против Бинямина Нетаньяху выдвинули обвинения сразу по трем делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях. Среди прочего, речь идет о том, что он мог получать ценные подарки от друзей-миллиардеров, а также якобы добивался регуляторных поблажек для медиа-магнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности. Нетаньяху отвергает обвинения. Он стал первым действующим премьер-министром Израиля, который давал показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него.

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его "нелепой охотой на ведьм". В середине октября во время выступления в парламенте Израиля (кнессете) Трамп, обращаясь к президенту Израиля, предложил помиловать израильского премьера. В начале ноября израильские СМИ сообщили, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху.

Источник: Deutsche Welle