КФБ, Mastercard и "Элдик Банк" развивают профессиональный футбол

В отеле "Шератон" состоялась церемония подписания трехстороннего меморандума между Кыргызским футбольным союзом (КФБ), Mastercard Europe и "Элдик Банк". В мероприятии приняли участие: первый вице-президент КФБ Нурдин Букуев, генеральный менеджер Mastercard в Центральной и Восточной Европе Сулейман Созери, директор "Элдик Банка" Медет Таиров, вице-президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги Ильгиз Садралиев, а также легендарный английский футболист Сол Кэмпбелл.

Меморандум направлен на развитие цифровых технологий и продвижение профессиональной футбольной лиги. Он включает внедрение безналичных платежей, развитие цифровых сервисов Лиги и совместные маркетинговые проекты.

Основная цель соглашения - укрепление цифровой инфраструктуры в футболе, формирование культуры безналичных платежей среди болельщиков и создание современных инструментов взаимодействия с аудиторией. Срок действия меморандума - один год, выделенные средства будут направлены на развитие профессионального футбола, внедрение новых цифровых решений и улучшение условий на стадионах.