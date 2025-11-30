Погода
$ 87.26 - 87.61
€ 100.57 - 101.57

КФБ, Mastercard и "Элдик Банк" развивают профессиональный футбол

139  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В отеле "Шератон" состоялась церемония подписания трехстороннего меморандума между Кыргызским футбольным союзом (КФБ), Mastercard Europe и "Элдик Банк". В мероприятии приняли участие: первый вице-президент КФБ Нурдин Букуев, генеральный менеджер Mastercard в Центральной и Восточной Европе Сулейман Созери, директор "Элдик Банка" Медет Таиров, вице-президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги Ильгиз Садралиев, а также легендарный английский футболист Сол Кэмпбелл.

Меморандум направлен на развитие цифровых технологий и продвижение профессиональной футбольной лиги. Он включает внедрение безналичных платежей, развитие цифровых сервисов Лиги и совместные маркетинговые проекты.

Основная цель соглашения - укрепление цифровой инфраструктуры в футболе, формирование культуры безналичных платежей среди болельщиков и создание современных инструментов взаимодействия с аудиторией. Срок действия меморандума - один год, выделенные средства будут направлены на развитие профессионального футбола, внедрение новых цифровых решений и улучшение условий на стадионах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453023
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  