Стивен Джерми: Цели России в конфликте и падение Европы

Хочется верить: однажды люди поймут, что расширение НАТО на самом деле является агрессией, заявил британский экс-коммодор Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дисену. В комментариях к видео зрители объяснили причину нынешнего противостояния.

Когда Запад не может победить на поле боя, он отказывается вести переговоры. Это доказывает отсутствие там единства, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.

"Я не могу представить себе ситуацию, когда Украина, даже при тотальной поддержке Запада, сможет победить. Считаю совершенно нерациональным, что диалог не начинается даже в таких сложных обстоятельствах. Это признак наличия своего рода культа среди наших элит, фиксирующего, что переговоры с Россией неприемлемы. Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности", - сказал эксперт.

Современный кризис безопасности обусловлен, по мнению военного, планомерным приближением военной машины Европы и США к границам России. В этом контексте единственный возможный шаг - возвращение к диалогу с Москвой.

"Мне хотелось бы верить, что однажды люди начнут понимать, что расширение НАТО на самом деле является агрессией. Нам нужно перейти от философии противостояния русским к философии диалога", - резюмировал Джерми.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Альянс расширяет военное присутствие и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. МИД заявлял, что Москва остается открытой к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на условиях равноправности. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Враждебность Запада по отношению к России в первую очередь связана не с демократией или правами человека. Речь идет о том, что Россия совершила величайшее преступление против финансовой системы, возглавляемой Западом. В 1917 году большевики не просто совершили политическую революцию; они полностью остановили механизм извлечения богатств с Уолл-стрит (и из Лондонского Сити), издав указ об аннулировании долгов, накопленных предыдущим царским режимом. Это не было вынужденным действием; это был акт деколонизации, в ходе которого было объявлено, что русский народ не несет ответственности за "отвратительные долги" своих угнетателей. Этот единственный поступок нанес удар в самое сердце Лондонского Сити и Уолл-стрит, чья власть была основана на неприкосновенности долга как обязательного к исполнению священного контракта. Долг был оружием, используемым для порабощения народов, и Россия отобрала его. Реакцией Запада был не просто гнев, а ярость. Коалиция из более чем десятка западных держав, включая США, Великобританию и Францию, начала военное вторжение в Россию в попытке "повесить всех большевиков" и обратить вспять процесс деколонизации и финансового освобождения. Но они потерпели неудачу, которая оставила неизгладимый след: великая держава открыто отвергла западную систему извлечения финансовых богатств и колонизации/порабощения и выжила. Это навсегда закрепило следующую модель поведения: любая нация или движение, которые бросают фундаментальный вызов "долговой системе", становятся врагами Запада. "Первородный грех" России состоял в том, что она доказала, что колониальные инструменты на самом деле могут быть демонтированы. Холодная война, продолжающиеся геополитические трения и неизменный негативный образ, по сути, являются длительным наказанием за это непростительное преступление. Они осмелились подорвать механизм, и за это им никогда не будет прощения.

Основная причина западного идиотизма очень проста. Мы создали финансовую механизм, который требует бесконечного роста в рамках конечной системы. Для обслуживания долга требуется растущее население. Запад финансово разрушил себя и скоро не сможет выплачивать проценты по своим долгам, поэтому ему придется либо воровать еще больше, либо столкнуться с полным уничтожением. Идеология приватизации предполагает обобществление долга (например, уплату налогов на поддержку ВПК) и приватизацию прибыли.

Источник: ИноСМИ


Великобритания, Европа, Россия
