Узбекский шахматист Синдаров получил квартиру за победу на Кубке мира

19-летний узбекский шахматист Жавохир Синдаров, ставший победителем Кубка мира ФИДЕ по шахматам, торжественно вернулся в Ташкент 27 ноября.

Премьера-министры Узбекистана и другие официальные лица встретили чемпиона в международном аэропорту столицы. В честь победы Синдаров получил трёхкомнатную квартиру в Ташкенте.

Кроме того, тренеры шахматиста были отмечены денежными премиями за вклад в развитие его таланта.

Чемпионат и награды подчеркивают рост шахматного потенциала страны и поддержку молодых спортсменов со стороны государства.