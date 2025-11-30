Погода
Президент ФИФА Джанни Инфантино получил гражданство Ливана

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино официально получил гражданство Ливана от президента республики Джозефа Ауна.

Инфантино заявил, что горд стать ливанцем и отметил, что во время встречи с Ауном обсуждалось развитие футбола, сотрудничество и использование спорта для содействия миру, образования и поддержки молодежи.

По информации Ливанской федерации футбола (LFA), присвоение гражданства носит символический характер и подтверждает признание роли Инфантино в развитии футбола и его постоянной поддержки ливанской игры. В ходе встречи президент ФИФА подарил Ауну официальный мяч чемпионата мира 2026 года с именем президента Ливана и памятные подарки от ФИФА.

Джанни Инфантино, 55 лет, возглавляет ФИФА с 2019 года. До этого он с 2009 года занимал пост генерального секретаря УЕФА. Помимо Ливана, Инфантино уже имеет гражданства Италии и Швейцарии и женат на уроженке Ливана Лине Аль-Ашкар.


