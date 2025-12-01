Скандал с квартирой Долиной дошел до Госдумы, повлиял на рынок недвижимости

История с продажей элитной квартиры Ларисы Долиной обернулась масштабной кампанией по "отмене" певицы, повлияла на рынок недвижимости и стала серьезным прецедентом.

В 2024 году Лариса Долина попала в мошенническую схему: у нее похитили 175 миллионов рублей и под давлением заставили продать московскую квартиру. Недвижимость, оценивавшуюся в 138 миллионов, певица продала всего за 112 миллионов. Покупательницей стала Полина Лурье, не знавшая о схеме. Суд впоследствии вернул квартиру Долиной, признав, что в момент сделки она была психически нестабильна, а деньги Лурье она возвращать не обязана - покупательнице предложили искать компенсацию через суд у мошенников.

Реакция на "Эффект Долиной"

После этого началась кампания против певицы. "Кафе Пушкинъ" сняло анонс ее новогоднего выступления, обсуждается возможность удалить эпизод с ней из фильма "Невероятные приключения Шурика". В соцсетях распространяется выражение "Эффект Долиной", под которым понимают ситуацию, когда продавец пытается оспорить сделку после получения денег, заявляя, что стал жертвой мошенников. В Википедии создана отдельная статья с этим определением. В некоторых городах сообщается о возврате билетов на концерты Долиной и отмене рекламных коллабораций - часть брендов убрала промо с певицей или отказалась сотрудничать.

В публичном поле Долину резко раскритиковали Никита Джигурда и Алена Водонаева, обвинив ее в том, что она фактически присвоила деньги покупателя. Певица Слава также рассказала, что "эффект Долиной" уже влияет на рынок недвижимости: продавцам теперь приходится доказывать, что они не собираются оспаривать сделку. В ответ директор Долиной заявил, что возвращение средств должна обеспечивать судебная система, а не сама артистка.

Скандал использовали в качестве пиара некоторые компании. Например, сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" сообщила, что исключила дом Ларисы Долиной из зоны доставки. "Авиасейлс" написал, что стал жертвой мошенников, чья схема предполагает рождение человека без квартиры от родителей.

"Бабушкино дело" и рынок недвижимости

Дело стало своеобразным прецедентом, хотя судебные решения с возвратом квартиры имели место и до истории с Долиной, но не привлекали большого внимания. Схема стала массово применяться осенью 2025 года и привела к заметному падению доверия на рынке вторичной недвижимости - особенно к пожилым продавцам. Покупатели опасались остаться без жилья и без денег, поскольку механизмы защиты добросовестных приобретателей оказались недостаточными. Из-за этого сделки стали сложнее: покупатели начали требовать дополнительные условия в договорах, привлекать родственников, проводить расширенные проверки.

В 2025 году из-за подобных отмененных сделок с участием пенсионеров пострадали более трех тысяч семей - цифру назвал телеведущий Андрей Малахов, к которому начали обращаться жертвы таких сделок. Российская гильдия риелторов сообщала, что количество судебных споров, где продавец пытается вернуть квартиру после сделки, выросло на 15–20%. Новости о таких случаях усилили тревогу на рынке: к людям старше 50 лет стали относиться настороженнее, все чаще требуя справки о дееспособности, присутствие родственников и участие психиатра. На этом фоне заметно выросла доля сделок, удостоверенных нотариально.

Появились законодательные инициативы, предлагающие ввести так называемый "период охлаждения" - отсрочку госрегистрации на семь дней после подписания договора купли-продажи. Предполагается, что продавец сможет получить деньги только после официальной регистрации перехода права собственности и исключительно на банковский счет. Расчеты наличными в таких сделках планируют полностью запретить.

Источник: theins.ru