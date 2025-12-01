"Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес в четвертый раз, обыграв "Палмейрас"

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" стал победителем Кубка Либертадорес, обыграв "Палмейрас" со счетом 1:0 в финальном матче, который прошел на стадионе "Монументаль" в Лиме (Перу).

Единственный гол был забит Данило на 67-й минуте. В составе команд выступали бывшие игроки московских клубов: за "Палмейрас" - защитники Бруно Фукс и Келлвен (ранее ЦСКА) и Мурило (бывший "Локомотив"), за "Фламенго" - полузащитник Хорхе Карраскаль (бывшее "Динамо"), защитники Гильермо Варела и Айртон (ранее "Спартак").

Для "Фламенго" это уже четвертая победа в Кубке Либертадорес - клуб ранее выигрывал турнир в 1981, 2019 и 2022 годах. "Палмейрас" имеет три титула (1999, 2020, 2021), а рекордсмен по числу побед - аргентинский "Индепендьенте", выигравший семь финалов из семи.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и объединяет сильнейшие клубы Южной Америки. В прошлом году победителем турнира стал бразильский "Ботафого", обыгравший "Атлетико Минейро".